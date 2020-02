Milano di nuovo da bere

Simona Romanò

La Milano da bere, chiusa dal coronavirus da lunedì, resta in clausura, ma in una forma meno rigida. Bar, pub, tavole fredde (in tutto 3500) da ieri possono rimanere aperti anche dopo le 18, ma per evitare assembramenti che favoriscono potenzialmente il contagio - è bandito l'happy hour in piedi, con il buffet a disposizione dei clienti e nessun capannello di persone con il drink in mano all'aperto: la clientela dovrà essere servita solo al tavolo dai camerieri e i locali potranno accogliere solo un numero contingentato di persone, quelle che trovano posto a sedere. Non una in più.

«Siamo preoccupati per il crollo degli affari e del fatturato, da domenica in poi, del 70, 75%», dichiara Fabio Acampora, vicepresidente di Epam, l'associazione dei pubblici esercizi di Milano. «Ora, con l'aperura oltre le 18, almeno teniamo accesa la città prosegue - Purtroppo è sconveniente per noi rimanere aperti, perché i clienti sono più che dimezzati, ma lo facciamo per trasmettere un messaggio positivo ai cittadini».

I gestori adottano anche cautele aggiuntive per tranquillizzare le persone, come distanziare i tavolini. Ma i luoghi della movida sono comunque semivuoti e desolanti. Un'immagine mai vista a Milano, nemmeno ad agosto. «Stiamo facendo un sacrificio, sperando di vedere uno spiraglio, ma temiamo un lungo stallo aggiunge Acampora quindi chiediamo alle istituzioni di venirci incontro anche istituendo un fondo di solidarietà». Perché a rischio licenziamento, in Lombardia, ci sono 100mila lavoratori con contratti a tempo nel settore della ristorazione. Già oltre un centinaio di locali, fra ristoranti e bar, hanno lanciato un appello al sindaco Giuseppe Sala via social, chiedendogli «di rappresentarli in questa emergenza che ha catapultato il settore dell'intrattenimento nel baratro». Sala ne è consapevole e ha già scritto al ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini perché «a Milano vorremmo riaprire i musei». La metropoli degli affari, sempre frenetica ed effervescente non vuole mettere in quarantena i rapporti sociali.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA