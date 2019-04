MILANO - Di male in peggio. La Champions League per il Milan è tornata in discussione e sabato allo Stadium contro la Juventus, Rino Gattuso rischia un altro stop. Il rischio c'è perché gli mancheranno i migliori. Fuori Donnarumma, fuori anche Paquetà così come Andrea Conti il terzino ha riportato un affaticamento dei muscoli flessori della coscia sinistra.

Verrà valutata giorno per giorno dallo staff medico rossonero che conta di recuperarlo per la Lazio. A rischio anche Frank Kessie che continua ad avere male al ginocchio sinistro per via di una fastidiosa infiammazione ma che proverà a stringere i denti. L'unico certo di poter tornare in campo è Suso che riprenderà il suo posto in un undici di partenza ancora pieno di incertezze, a partire da un modulo con le due punte che non ha funzionato a dovere, dal trequartista da scegliere e dal ruolo proprio dello spagnolo che condiziona, come ha sempre fatto, l'assetto tattico del Diavolo.

Per Rino Gattuso insomma non è certo un momento positivo e nemmeno fortunato. Gigio Donnarumma ha riportato «una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo - fa sapere Casa Milan - lo sarà programmato in base all'evoluzione clinica». Spazio a Reina per le due prossime partite, almeno. La risonanza magnetica effettuata invece su Paquetà «ha confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra. Il calciatore verrà rivalutato la prossima settimana». Per il brasiliano si ipotizza uno stop di circa un mese.

La speranza è di poterlo riavere per la semifinale di ritorno di Coppa Iatlia a San Siro contro la Lazio mercoledì 24.

Intanto l'edizione argentina di Fox Sports', è convinta che il Boca Juniors del Presidente Daniel Angelici voglia far vestire la maglia dei Xeneise a Lucas Biglia, classe 1986. In questa stagione con il Milan ha totalizzato 17 presenze e un gol per via di un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per 4 mesi. Il suo contratto scade solo nel 2020. Valore di mercato una decina di milioni.(L.Ucc.)

