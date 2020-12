Milano dall'arancione al bianco

Simona Romanò

Milano si è svegliata ieri imbiancata dalla prima neve della stagione e con temperature vicine allo zero anche di giorno. La città ha cambiato colore, ma stavolta non per l'andamento del Covid, ma per i copiosi fiocchi che sono scesi per l'intera giornata, senza però accumularsi a terra. La coltre è tuttavia riuscita a resistere sui tetti, sulle auto, sugli alberi, sulla facciata del Duomo fino al pomeriggio, regalando una fotografia da vacanze di Natale che fa ancor più pesare le regole anti-virus: niente viaggi, sciate e ponti. Le previsioni meteo annunciano il proseguire dell'ondata di gelo: oggi la situazione dovrebbe migliorare a livello di precipitazioni, per poi peggiorare da domani in poi, con altra neve, mista ad acqua, e minime sottozero.

Pulite le strade cittadine, solo qua e là un po' di fanghiglia, sufficiente a formare qualche ingorgo lungo le arterie più intasate, dove il traffico automobilistico è esploso dopo la promozione in zona arancione. Lunedì e martedì il Comune ha registrato un aumento del 40% delle auto in circolazione rispetto settimana scorsa. Un ulteriore boom è previsto tra Sant'Ambrogio e lo shopping natalizio, mentre risale lentamente la percentuale di passeggeri dei mezzi pubblici. Secondo i dati di Atm, tram, bus e metrò trasportano da lunedì scorso, nelle ore di punta, non oltre il 28% di persone, lontani dalla capienza massima del 50% che dovrebbe essere riconfermata dal nuovo decreto del governo. Atm prevede il potenziamento dei mezzi nel ponte del patrono della città e i vertici stanno tentando di scongiurare l'annunciato sciopero dei tranvieri il 10 dicembre. L'appello di Palazzo Marino è quello «di muoversi con intelligenza» e va incontro ai cittadini confermando fino a gennaio le telecamere spente di Area C e Area B e la liberalizzazione della sosta sulle strisce blu e gialle.

