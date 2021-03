Milano-Cortina, voglia di Futura

Greta Posca

Si chiamerà Futura. È immediato il ricordo della canzone-capolavoro di Lucio Dalla all'annuncio che il logo vincente per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è Futura. Il disegno rappresenta il numero 26 bianco segnato con un dito, inclusivo e sostenibile, che ricorda il segno lasciato dagli sci e le piste, e sotto la scritta Milano Cortina 2026.

LA VITTORIA DI FUTURA Il logo, disegnato da Landor, società appartenente alla multinazionale inglese Wpp, è stato rivelato ieri a Roma dal presidente del Coni Giovanni Malagò con la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, in collegamento web con Milano e la Fondazione Milano-Cortina 2026.

Per la prima volta nella storia a sceglierlo è stato il pubblico online con una partecipazione di oltre 850 mila voti, di cui il 75% sono andati a Futura che ha vinto prevalso sullo sfidante Dado. «Sarà qualcosa non solo da sostenere ma anche da indossare e può fare anche da apripista come formato grafico in futuro», ha dichiarato il presidente Coni Giovanni Malagò. Gli ha fatto eco Valentina Vezzali: «Oggi è più di un' inaugurazione, questo è un momento storico: quello che ieri non c'era oggi è realtà». Futura ha anche una versione tricolor per le Paralimpiadi Milano-Cortina. Piace per la sua sostenibilità e inclusività, per quel segno leggero tracciato sulla neve.

ORGOGLIO LOMBARDIA Il presidente lombardo Attilio Fontana si è detto certo che «l'olimpiade invernale sarà una tappa fondamentale in cui presenteremo la faccia rinnovata della Lombardia, del Veneto e di tutta l'Italia dopo questa situazione difficile». Anche l'assessora allo Sport di Milano conferma l'entusiasmo, ricordando che «i valori legati allo sport verranno promossi non solo durante i Giochi ma anche in questi 5 anni. È l'eredità che vogliamo lasciare alla città».

I LAVORI Ora il progetto passa alla fase realizzazione. Su questo, approfittando della presenza di Vezzali, l'ad del Comitato organizzatore Vincenzo Novari non ha mancato di rivolgere un appello: «Siamo ancora in attesa per l'agenzia delle infrastrutture che avrà in carico questo gravoso compito e i tempi sono abbastanza stretti. Ora dobbiamo correre».

