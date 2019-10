Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, si parte. La tempistica dei lavori è stata definita ieri al vertice in Regione Lombardia a cui ha partecipato tra gli altri anche il ministro allo Sport Vincenzo Spadafora, il numero uno del Coni Giovanni Malagò, i sindaci Sala e Ghedina, il governatore Fontana. Il 5 novembre ci saranno i colloqui per il ruolo di amministratore delegato del comitato organizzatore, il giorno successivo a Roma avverrà la riunione «definitiva» per la stesura del testo della legge olimpica - che dovrà poi essere approvata dal parlamento - e per la formalizzazione dello statuto della Fondazione. Per la carica di amministratore delegato sono in corsa tre manager Alberto Baldan, Tom Mockridge e Vincenzo Novari. Audizione dei tre da parte del Comitato di Indirizzo il 5 novembre, la scelta il 6 novembre.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

