Milano Cor, on line il diario dei positivi in isolamento

Greta Posca

Là dove non arrivano i contact tracer, travolti dalla crescita esponenziale dei casi da seguire, ci prova la Rete. L'Ats di Milano ha attivato il portale Milano-Cor dedicato ad affiancare, con informazioni e indicazioni, i cittadini positivi al Covid «che si trovano a vivere un momento difficile e delicato a contatto con la malattia» è la nota dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Spiega l'utilità del portale il direttore generale dell'Ats Milano Walter Bergamaschi: «Dopo l'accertata positività al tampone molecolare ricevono i cittadini riceveranno un sms attraverso il quale potranno registrarsi al portale ed ottenere così informazioni, consigli e servizi per essere supportati durante il periodo di isolamento a cui devono sottostare». E collegandosi al portale i pazienti positivi in isolamento domiciliare «ci aiutano anche nel tracciamento e nella raccolta dei sintomi». Il positivo può infatti tenere un diario in cui descrive l'insorgere e il decorso dei vari sintomi, oltre a segnalare i dati anagrafici di eventuali conviventi che dovranno a loro volta rimanere in quarantena. E tramite il portale si potranno anche prenotare il tampone per attestare l'avvenuta guarigione. «Già 3433 pazienti - aggiunge Bergamaschi - si sono accreditati sul portale e 2026 hanno inserito i loro sintomi e le informazioni relative a 3.169 conviventi».

Lunedì 26 Ottobre 2020, 05:01

