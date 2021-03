Milano conquista la Cev Challenge Cup

Massimo Sarti

Grande festa in Turchia per l'Allianz Powervolley Milano, che si aggiudica la Cev Challenge Cup di pallavolo. È durissima anche la finale bis contro il Ziraat Bankasi Ankara: al 3-2 dell'andata all'Allianz Cloud (l'ex PalaLido) fa seguito un altro 3-2 (25-23, 23-25, 16-25, 25-18, 15-8) per gli atleti di Roberto Piazza, capaci di nuovo di rimontare, come sette giorni prima, da una situazione difficile.

«Eravamo sull'orlo del baratro, ma i ragazzi sono stati bravi a riprendere la marcia. Hanno fatto un grande regalo a me, alla società, al presidente Fusaro e alla città di Milano. È un gruppo straordinario».

Così esulta Piazza ripensando al momento più difficile, al terzo set perso molto male dall'Allianz Powervolley, sotto anche 3-6 in avvio del quarto, con lo Ziraat Bankasi apparentemente in controllo del match. I turchi, vincendo 3-1, avrebbero conquistato il trofeo.

Milano ha invece la forza di riaccendersi con tutti i suoi effettivi, riuscendo a prendere il largo nel quarto set e poi nel tie-break. MVP del match è l'opposto francese Patry, ma è tutta la squadra a reagire alla grande. In regia con Sbertoli, al centro con Kozamernik e Piano, in banda con Ishikawa (sostituito ad un certo punto da Maar, ma capace di tornare in campo e di sciorinare colpi importanti) e Urnaut. Nel tie-break, con una difesa, fa il punto dell'8-4 pure il libero Pesaresi. Segno del destino.

«Vittoria incredibile, non scontata. Abbiamo fatto qualcosa di grande», esclama capitan Matteo Piano, quasi commosso, prima di alzare la coppa al cielo. Si concretizza così il sogno del presidente Lucio Fusaro, che porta a casa il primo trofeo per la società che guida dal 2012. La Milano del volley primeggia così di nuovo in campo europeo a 28 anni di distanza dalla Coppa delle Coppe (1992-93) messa in bacheca dello squadrone di berlusconiana memoria, con Zorzi, Lucchetta e altri campionissimi dell'epoca.

Fuori dalla pallavolo una coppa internazionale torna a Milano (con le dovute proporzioni) dopo il Mondiale per club di fine 2010 conquistato dall'Inter di Benitez.

