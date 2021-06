Milano con le spalle al muro serve il primo colpo a Bologna

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia è con le spalle al muro. Dopo aver perso le prime due gare al Forum, la squadra di Messina è chiamata alla grande rimonta per non farsi scappare il sogno scudetto. Fondamentale vincere gara 3 (oggi, palla a due alle 20,45 alla Segafredo Arena di Bologna). La Virtus ha dimostrato di avere una solidità mentale impressionante e di avere le carte in regola per mettere in crisi le certezze dei biancorossi.

Come se non bastasse, l'AX vista nelle prime due uscite è apparsa una squadra decisamente stanca (Milano ha giocato 83 gare stagionali). L'infortunio occorso a Delaney in gara 2 (lesione di primo grado al muscolo otturatore dell'anca sinistra) costringerà coach Messina a qualche cambiamento a livello di uomini e rotazioni: «È ovvio che avendo una squadra stanca faremo dei cambiamenti», le parole dello stesso allenatore nel post match di gara 2. Ora, complice anche lo stop di Delaney, gli aggiustamenti saranno ancor più mirati.

C'è chi spinge per il rientro nei 12 di Micov (potrebbe prendere il posto di LeDay) e Roll, quest'ultimo al posto di Delaney. Milano non vuole lasciare nulla di intentato, spinta anche dal calore degli Ultras Milano: «Nel basket come in ogni altro sport nulla è dovuto e nulla si può dar per scontato. A Bologna nei prossimi incontri serve che la squadra ritrovi il cuore ed il carattere mostrati a Colonia. Noi come sempre distanti ma vicini saremo con voi. Forza ragazzi nulla è perduto», le parole del tifo biancorosso organizzato.

