Milano come Roma, 2 bus a fuoco in 5 giorni

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attimi di aura ieri alle 16 in via Viotti a causa di un incendio divampato a bordo di un autobus interurbano fermo al capolinea, nei pressi della stazione di Lambrate. Le fiamme sono divampate dal vano motore e in un attimo dal mezzo si è levata un'alta colonna di fumo nero che ha avvolto i palazzi circostanti, fino al piazzale della stazione.Per fortuna in quel momento a bordo non c'erano passeggeri. Il conducente è subito intervenuto cercando di spegnere l'incendio nella parte posteriore del bus con gli estintori in dotazione. Nel frattempo la centrale operativa di Atm ha allertato i vigili l fuoco, che sono intervenuti a sirene spiegate con un'autobotte e in pochi minuti hanno debellato le fiamme. Le verifiche dei tecnici Atm sul motore del bus hanno accertato che ha scatenare l'incendio è stato un guasto all'alternatore.Si tratta del secondo incendio di un bus Atm nel giro di pochi giorni. Venerdì scorso un caso analogo si era verificato in via Rombon, sempre in zona Lambrate-Segrate: era andato a fuoco un bus della linea 924, anche in quel caso senza passeggeri a bordo.