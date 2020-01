MILANO - Chi in campo, chi in panchina ma tutti sul mercato. Da Ricardo Rodriguez che potrebbe finire al Napoli (per una cifra totale di 7 milioni) a Piatek. Il Tottenham continua a corteggiarlo ma c'è pure in corsa l'Herta Berlino.

Il Milan vorrebbe liberarsi a titolo definitivo di Kris così come per Suso. Il Siviglia ha l'accordo con il giocatore ma non ancora con Maldini e Boban. Un mercato in uscita importante per poi regalare a Pioli un altro giocatore un centrocampista: si tratta di Florentino Luis, talento del Benfica. Il club portoghese ha sparato altissimo, 50 milioni, ma i rossoneri hanno margine di trattativa grazie anche alla volontà del giocatore di cambiare squadra.

Al posto di Rodriguez potrebbe arrivare a Milano Antonee Robinson del Wigan. Un affare in prestito con diritto di riscatto per 12 milioni di euro. Saalemarker dell'Anderlecht può diventare il sostituto di Suso. (L.Ucc.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

