MILANO - Chi al posto di Marco Giampaolo? Il Milan ha cominciato a pensarci. E sembra fare sul serio. C'è una prima lista di nomi, scritti su un foglietto, pensati subito dopo la sconfitta di Torino. Bisogna ragionare su un allenatore pronto (basta scommesse), capace , di carisma, che sappia trasmettere coraggio e grinta.

Perché c'è l'assoluta necessità tornare a lottare il prima possibile per il quarto posto e bisogna farlo con l'aiuto anche dei propri tifosi. La Curva Sud non ha gradito la scelta di Giampoalo: «In questa situazione il tecnico non doveva concedere un giorno di riposo alla squadra. Ci fossero stato Sacchi o Gattuso, li avrebbero mandati in ritiro. Altro che giorno di riposo».

Parole di Giancarlo Capelli detto il Barone che a nome di tanti tifosi del Diavolo si augura veramente che «se il Milan dovesse cambiare allenatore, non prenda ancora un tecnico mediocre, serve un tecnico pronto». E di pronti ce ne sono. Si va dall'usato sicuro come Claudio Ranieri che però su Radio Anch'io lo sport spera che «Giampaolo continui e trovi la via di uscita», all'impraticabile (per ora) scelta di Andrij Shevchenko con al fianco Mauro Tassotti. Una soluzione nostalgia che non convince, che già in passato non ha portato a nulla (Brocchi, Inzaghi, Seedorf e anche Ringhio).

Una possibilità che non trova il favore nemmeno di Sheva che preferisce pensare alla sua Ucraina e all'Europeo. Esclusi i grandi come Allegri e Josè Mourinho restano Stefano Pioli, Rudi Garcia che piace molto anche a Boban e Luciano Spalletti che però è ancora legato all'Inter da un ricco contratto.

La voglia di rimettersi in gioco c'è, quella di dimostrare che è capace di compiere un'altra impresa anche. Difficile, meglio impossibile che Rino Gattuso possa tornare a Milanello.

La separazione con parte dell'attuale dirigenza è stata netta e questa squadra non la sentirebbe sua, non riuscirebbe probabilmente nemmeno lui a trasmettere certi valori, quel Dna rossonero che si è perso nel corso degli anni. E il risultato è questo. Un'altra stagione probabilmemte buttata, un altro allenatore (forse) con la valigia in mano.(L.Ucc.)

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

