Milano cerca l'1-1 in casa con la Virtus

Dopo aver perso gara 1 (83-77) e il conseguente fattore campo nella serie di finale scudetto, l'Olimpia è chiamata al pronto riscatto nella sfida odierna (palla a due ore 20:45), sempre al Forum. Coach Messina, dopo la sconfitta nel primo faccia a faccia, ha definito la sua squadra «inguardabile in difesa per 30' di gioco», aggiungendo che ora «bisogna migliorare in tutti gli aspetti». Dati alla mano, i biancorossi hanno faticato enormemente a limitare Teodosic e compagni.

Tutti in grande difficoltà in casa AX, in particolare Shields, fino a oggi vera stella della squadra, e Delaney, l'uomo che dà equilibrio all'intera Olimpia. La Virtus, forte del più che meritato successo nella partita inaugurale di sabato sera, punta al bis per provare poi a chiudere i conti nelle successive due sfide casalinghe (la serie è al meglio delle sette gare). Non è da escludere che coach Messina faccia dei cambi a livello di rotazione dei propri uomini.

Tutti si attendono una pronta reazione da parte della corazzata biancorossa che non vuole certo fermarsi sul più bello. Andare sotto 0-2 sarebbe un vero, grande problema per una squadra costruita per vincere lo scudetto. (F.Pon.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA