MILANO - Caso Icardi: tra oggi e domani il confronto con il gruppo, per l'ultimo nullaosta. Lo step del primo allenamento a pieni regimi con i compagni Mauro Icardi dovrebbe superarlo già questa mattina ad Appiano, alla ripresa della preparazione dell'Inter di Spalletti in vista del big match di domenica sera con la Lazio a San Siro.

Ma, nelle prossime 24 ore, ancor più decisivo sarà il primo contatto del rosarino con i big dello spogliatoio, di rientro dalle Nazionali e pronti al faccia a faccia. Oggi, con Skriniar e De Vrij (da valutare, dopo il doppio forfait con l'Olanda per un principio di pubalgia), torneranno alla Pinetina anche Perisic e Brozovic, nemici dichiarati di Maurito. E un primo summit a tre non è affatto da escludere.

Anche se la soluzione più probabile per chiudere il caso rimane un incontro allargato tra Icardi e la squadra, al gran completo da domani. Ieri, per il rosarino, nessun allenamento facoltativo ad Appiano con Nainggolan (seduta personalizzata per il belga, in costante miglioramento). E zero post sui social. A parlare, è stata Wanda Nara dall'Argentina. Sibillina e super hot (foto in bichini in riva all'Oceano) su Instagram: «Quelli che giocano a perderti, lasciali vincere...». Un altro messaggio criptico dopo un lungo silenzio e i messaggi di pace lanciati nelle scorse settimane dalla moglie-agente dell'ex capitano dell'Inter.(A.Agn.)

