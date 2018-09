Milano Calcio City tutti in campo tra giochi e incontri con i campioni

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Lo sport più amato dagli italiani merita un festival. Debutta Milano Calcio City, da oggi al 1° ottobre: 5 giorni (gratis) alla Triennale e al Castello per incontrare campioni, seguire dibattiti, cimentarsi in tornei (dal subbuteo ai videogame) e in partitelle (per i bambini). Protagoniste assolute le squadre cittadine: Milan e Inter.Qualche esempio? Oggi alla Triennale faccia a faccia tra Antonio Cabrini e Fulvio Collovati, campioni del mondo 1982 (ore 17). A seguire, tavola rotonda su due allenatori da leggenda come Helenio Herrera e Nereo Rocco con Gianni Rivera, Luis Suarez, Mario Corso, Massimo Moratti, Enrico Bertolino (ore 17.30). Domani, tra gli ospiti, Teo Teocoli e Beccalossi. E poi Capello, Ventura, fino agli chef Cracco e Oldani. Info milanocalciocity.it.