Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - C'è un piccolo, ma significativo legame, tra la Lazio e la presenza di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. Il 4-1 (con tripletta di Immobile) che i biancocelesti inflissero ai rossoneri all'Olimpico il 10 settembre 2017, fu la prima crepa nella squadra orchestrata sul mercato da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli e guidata in panchina da Vincenzo Montella. Che sarebbe stato poi esonerato dopo lo 0-0 a San Siro del 26 novembre con il Torino (e dopo aver conquistato soli 8 punti nelle ultime 9 partite) e sostituito dallo stesso Ringhio. I precedenti più recenti, invece, del Diavolo in casa dell'aquila laziale non sono troppo lusinghieri, con un una sola affermazione nelle ultime 8 sfide di campionato, l'1-3 firmato Bertolacci, Mexes e Bacca del 1° novembre 2015. Per il resto 4 pareggi e 3 battute d'arresto. (M.Sar.)