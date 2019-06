MILANO - C'è Pepe Reina ma soprattutto Alessandro Plizzari nel futuro del Milan. Il portiere rossonero, classe 2000, è il numero uno indiscusso dell'Italia Under 20 al Mondiale di categoria in svolgimeno in Polonia. Ma il sogno, un giorno, non troppo lontano, è poter difendere la porta del Milan. Una porta girevole che quest'estate potrebbe vedere l'addio di Gianluigi Donnarumma inseguito dal Psg che vorrebbe trovarsi già in casa il sostituto di Buffon ma anche e forse soprattutto dal Manchester United con Mino Raiola assoluto protagonista.

Addio obbligato a Gigio e promozione a secondo per Plizzari con la possibilità di mettersi maggiormente in mostra, giocarsi magari un jolly. Quest'anno - non ha nascosto di recente - ho sofferto a non giocare mai, mi sarebbe piaciuto andare in prestito ma non è accaduto e quindi ho capito di dover lavorare ancora di più per migliorare. Il Mondiale? Mi ha fatto crescere dal punto di vista emotivo e mi sento più forte pur non avendo giocato». Nessuno sa cosa accadrà in futuro, se Donnarumma partirà (con il fratello) e permetterà a Gazidis di realizzare una plusvalenza per una cinquantina di milioni, sicuramente «so che il Milan punta molto su di me e sarebbe un sogno ripetere quello che sta facendo Donnarumma».(L.Ucc.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

