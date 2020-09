Milano Bike Talks sono tre giorni (da oggi, 16 settembre, al 18) di incontri dedicati al mondo della bicicletta e alla mobilità urbana. L'appuntamento è vicino a piazza Sempione, in via Agostino Bertani. I quesiti sono sulla mobilità e sullo stile di vita verde con le due ruote. Tutti sono invitati ai Bike Talks, su come trasformare in cultura e stile di vita l'attuale crescita del numero degli appassionati di bicicletta.

Da stamattina a venerdì, dalle 8 alle 18 un van caffetteria offrirà un caffè ai ciclisti, mentre usufruiranno di un check up gratuito della bici. Qui si potranno anche incontrare rappresentanti dell'azienda per chiacchiere tra appassionati, professionisti e associazioni del territorio. Dalle 17.30 (venerdì dalle 17) sono in programma degli incontri con ospiti. Stasera Piergiorgio Petruzzellis, della Stazione delle Biciclette, parlerà di cicloturismo. Domani sarà la volta di Marco Mazzei che discuterà di ciclo-attivismo e in particolare del progetto AbbracciaMi (la circle line di Milano, una linea che corre attorno alla città) e della Banda Marmocchi, attività di mobilità per bambini. Venerdì 19 si chiuderà con Antonella Pesenti, fondatrice di Frida Bike, che parlerà di come vivere in città senza l'auto. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.(F.Bin.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

