Milano, big match nella tana del Cska

Fabrizio Ponciroli

Va in scena oggi (palla a due ore 18) il big match, valido per la 29a giornata di Eurolega, CSKA Mosca-Olimpia Milano. In campo due delle migliori squadre d'Europa. I russi sono secondi in classifica generale (18-9). Alle loro spalle, i biancorossi di coach Messina (18-10): Il CSKA anche se ha perso il suo pivot titolare e dominante, Nikola Milutinov, resta per organizzazione societaria, tradizione, la competenza dell'allenatore e dei giocatori, una perenne candidata al titolo di Eurolega. E' una partita molto difficile e sappiamo bene, vista la partita di andata, quanto sarà fondamentale il controllo dei rimbalzi oltre che la difesa sui loro eccellenti tiratori, le parole dell'allenatore dell'AX. Da non escludere il rientro di Leday (out dalla finale di Coppa Italia per una lesione ai flessori della gamba destra. Non ci sarà, ovviamente, Delaney, recentemente operato al ginocchio. I precedenti sono dalla parte del club moscovita che ha vinto gli ultimi 10 incontri diretti. Tra le mura amiche, il CSKA vanta un record di 6-1 nei confronti del club milanese. Tuttavia, Milano vuole correre spedita e conquistare il pass per le Final Eight di Eurolega che manca dal lontano 2014.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA