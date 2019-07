MILANO - «Bennacer è un guerriero. I tifosi vogliono vedere giocatori come lui, che lottano e sudano per la maglia. Parole di Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, di chi l'ha visto crescere in casa come un figlio, diventare fondamentale per Andreazzoli prima di diventare il miglior giocatore della Coppa d'Africa con la sua Algeria.

Un colpo quello del Milan che lo ha pagato 18 milioni con bonus. Qualcuno rivede in lui addirittura Zinedine Zidane. Ruolo diverso ma stessi piedi, grande voglia di arrivare in alto. Un giocatore che si è promesso al Milan, che sbarcherà all'ombra del Duomo nei prossimi giorni prima di partire per una meritata vacanza.

In rossonero lo aspetta un contratto di 5 anni a 1,5 milioni netti a stagione, forse, qualcosa di più ora che torna da campione d'Africa. I suoi agenti hanno trattato fino all'ultimo sul suo ingaggio e ottenuto il massimo. Un giocatore che Giampaolo ha chiesto e ottenuto e che ora vuole allenare. L'obiettivo è affidargli le chiavi della cabina di regia di un Milan che non può ripartire ancora con Biglia. Sarà in grando? L'entusiasmo di San Siro può aiutarlo, ma non saranno sempre rose e fiori.(L.Ucc.)

