Milano-Bayern, notte da giganti al Forum

Fabrizio Ponciroli

Ci siamo. Al Forum (palla a due ore 20:45) va in scena la bella tra Olimpia Milano e Bayern Monaco. Dopo aver sciupato due match ball in terra tedesca, la squadra di coach Messina è costretta a conquistare l'accesso alla Final Four in una delicatissima gara 5 in cui bisognerà avere i nervi saldi e sfruttare ogni singola occasione per mandare al tappeto l'ostica formazione bavarese. In palio c'è tantissimo. L'AX non ha mai conquistato, nell'Eurolega moderna, una finale a quattro. Inoltre, dopo aver vinto le prime due gare casalinghe, sarebbe un durissimo colpo per le ambizioni della società del patron Armani subire la rimonta tedesca, tra l'altro con epilogo finale tra le mura amiche (i bavaresi, in stagione, hanno perso tutte e tre le partite disputate al Forum). Datome, uno dei pilastri dell'Olimpia, è conscio dell'importanza della partita di oggi: E' stata una serie bellissima e combattuta, adesso abbiamo Gara 5 in casa e la affrontiamo con fiducia nel tentativo di centrare un traguardo storico. Dall'inizio dell'anno lavoriamo ogni giorno e ci prepariamo per giocare partite di questa importanza, per cui la vivremo con grande determinazione.

Meno parole da parte di coach Messina: E' una Gara 5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire, dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione. Nessun problema di formazione per l'Olimpia che si presenterà con tutti gli effettivi. Ovviamente, servirà una prestazione super da parte di tutti. In particolare, sono chiamati ad un cambio di marcia Punter e Rodriguez, apparsi in grande difficoltà nelle due sfide perse all'Audi Arena. Dall'altra parte, coach Trinchieri si affiderà al talento di Lucic e Baldwin IV, decisivi nelle vittorie del Bayern Monaco in gara 3 e gara 4.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

