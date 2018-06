Milano balla con Bolle

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Milano pronta a ballare? Si parte. Apre oggi OnDance, la festa diffusa della danza ideata da Roberto Bolle, il ballerino di fama internazionale che sarà anche protagonista. Spettacoli, workshop gratuiti di classica, tip tap, moderna, corsi accademici, laboratori, mostre. In tutti gli appuntamenti la danza è la regina. Oggi il sipario si alza al Castello Sforzesco con Stefano Bollani e Marco D'Amore (dalle 21, ingresso libero) con balli e ospiti di teatro, cinema e musica. Tra i luoghi coinvolti l'università Bicocca (domani Bolle parla ai ragazzi), la stazione centrale e il Teatro degli Arcimboldi, dove dal 13 al 17 si svolge il gala Roberto Bolle and Friends. Sabato 16 giugno arriva per la prima volta in Italia il Red Bull Dance Tour Style davanti la Stazione Centrale, una sfida di street dance, hip hop, popping, breaking. Gran finale domenica 17 all'Arco della Pace con deejay set sempre dalle 21. Tutte le info ondance.it. (P.Pas.)