MILANO - Assegnati i Lega Basket Awards. Il titolo più ambito, quello di MVP della regular season è stato vinto da Andrew Crawford di Cremona.

Soddisfatto pure Romeo Sacchetti che si è portato a casa il premio di Miglior Aalenatore dell'anno: «Vorrei dedicarlo a mia moglie, visto che mi sono dimenticato del nostro anniversario. Il mio modo per farmi perdonare», ha dichiarato il ct della Nazionale e della Vanoli. Questi gli altri riconoscimenti: Giocatore Rivelazione: John Brown III (Brindisi); Miglior Italiano: Riccardo Moraschini (Brindisi); Miglior Dirigente: Simone Giofré (Brindisi); Miglior Under 22: Tony Carr (Cantù) e Miglior Difensore: Aaron Craft (Trento). Curiosamente, niente premi per l'Olimpia Milano: la dominatrice della regular season è rimasta a bocca asciutta.(F.Pon.)

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA