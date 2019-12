Milano apre al doppio stadio

Simona Romanò

Il vecchio Meazza accanto all'impianto moderno e futuristico che Milan e Inter vogliono costruire.

È la volontà di Palazzo Marino, confermata ieri al vertice, che si è svolto in Comune, con i club, i tecnici dell'amministratore e gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Roberta Guaineri (Sport). Assente il sindaco Giuseppe Sala. E propria dalla ferma volontà del Comune che riparte la trattativa. Una partita tutta aperta, con le squadre che ora sono chiamate a studiare un progetto salva-Meazza, quando invece avrebbero voluto abbatterlo, conservando solo qualche ricordo. Si è mostrato scettico il presidente del Milan Paolo Scaroni: «L'idea di due stadi vicini, vecchio e nuovo, è qualcosa che non ricordo di aver mai visto. Per carità, magari essere i primi può essere anche bello, a volte però può essere un po'... stupido». Più morbido invece l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello: «Ci siamo resi disponibili a proporre idee». La giunta vuole trovare una formula che preservi il leggendario impianto dall'elevato significato storico e che tuteli le casse del Comune, visto che San Siro, secondo la stima dell'Agenzia delle entrate, ha un valore di mercato di 100 milioni. Però bisogna capire che destinazione dargli e con quali risorse conservarlo. Ad oggi, sul tavolo, idee chiare non ci sono. Ipotesi tante. Prima fra tutte, quella lanciata dalla Guaineri e ribadita ieri da Sala: «Lasciare San Siro per il calcio femminile e le giovanili potrebbe essere una soluzione. Non so se è fattibile dal punto di vista economico». Potrebbe essere questo il punto di partenza per un ragionamento. Secondo la Guaineri si potrebbe «ritoccare il Meazza lasciandolo con un solo anello e quindi una capienza di 20mila posti». Ovvero rimpicciolirlo. Non mancano i dubbi delle società. «Perché spiega Scaroni - il problema non sono gli anelli, ma la superficie a terra che la struttura occupa». Ora a lavorare sul salva-Meazza c'è uno studio di ingegneria incaricato dalle squadre che hanno fretta di trovare una quadra.

