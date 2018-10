Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Andersen e De Paul, l'Inter si muove in anticipo. Chiamateli sondaggi o primi contatti esplorativi, ma il club di Suning, per anticipare la concorrenza, ha già avviato i discorsi per altri due giovani di talento in bella mostra in questo avvio di stagione: il difensore danese Joachim Andersen, classe '96, tra le rivelazioni della Samp di Giampaolo, e il trequartista argentino Rodrigo De Paul, 24 anni, da 3 in Italia e già a 5 reti in stagione con l'Udinese.A margine di Lazio-Inter di lunedì, i primi contatti tra Ausilio e l'entourage del doriano, con la Samp già sondata e disponibile ad aprire un'altra trattativa anticipata con Suning sulla falsariga dell'operazione-Skriniar di 2 anni fa. Andersen potrebbe prendere il posto di Miranda, fresco di rinnovo (fino al 2020) ma tentato da un ritorno in Brasile da giugno. Obiettivo per l'anno prossimo o per gennaio (Udinese permettendo), De Paul, monitorato dagli scout nerazzurri aogni uscita.(A.Agn.)