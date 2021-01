Milano, altro sprint vincente: 77-82 con Treviso

Massimo Sarti

Gara scintillante in Eurolega contro il Bayern Monaco. Prova più di sofferenza a Treviso in campionato. Il risultato, alla fine, resta lo stesso per l'AX Armani Exchange Milano, vittoriosa in volata 77-82 sul parquet della De' Longhi nella seconda giornata di ritorno in serie A. Il tutto rientra nella gestione del calendario intasatissimo che sta affrontando l'Olimpia: «Non è facile trovare sempre le energie, fisiche e mentali, per giocare ogni due giorni. E quindi devo fare ancora una volta i complimenti ai miei ragazzi. È chiaro che non tutti riescono ad avere la stessa continuità, ma il grosso della squadra ce l'ha fatta e questo ci ha permesso di conquistare un'altra vittoria su un campo molto difficile». Questo il commento di coach Ettore Messina.

La partita è equilibrata sino in fondo, con l'Olimpia che nell'ultimo quarto deve fronteggiare anche un ritardo di quattro lunghezze. Nel finale è più la difesa che l'attacco a consentire a Milano di prevalere. Strepitosa prova di Zach Leday: 24 punti con il 100% al tiro e 7 rimbalzi. Altra buona notizia, il rientro (13 minuti, 4 punti) di Vlado Micov. Ora le Scarpette Rosse sono attese da altri due impegni di Eurolega, al Forum, contro Olympiacos (domani) e Zenit (giovedì).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 05:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA