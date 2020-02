MILANO - Altro balletto in panchina al Brescia. Per Eugenio Corini è arrivato il secondo esonero stagionale, dopo che domenica il club lombardo, nella persona del presidente Massimo Cellino, aveva smentito categoricamente le voci di un imminente cambio. Corini era già stato allontanato a novembre, ma la parentesi di Fabio Grosso aveva portato tre stop in tre gare. Richiamato, Corini aveva vinto con Spal e Lecce, salvo poi conquistare appena due punti nelle successive sette giornate.

Toccherà all'uruguayano Diego Lopez (che ha firmato sino al 2022) cercare di portare le Rondinelle alla salvezza. «Avrei voluto combattere al vostro fianco», ha scritto Corini, rivolto ai giocatori, su un biglietto lasciato nello spogliatoio.

Sono già saliti a 11 i cambi di allenatore in questa serie A (due per Brescia e Genoa), dopo che il decimo era avvenuto martedì al Torino, con Moreno Longo al posto di Walter Mazzarri. Intanto l'Inter ha ricordato che Luciano Spalletti rifiutò la proposta di una buonuscita (si parla di un milione di euro) per liberarsi e andare al Milan, che lo aveva contattato per avvicendare Marco Giampaolo. Il tutto dopo che martedì sera l'ex tecnico nerazzurro aveva detto: «È stato deciso di pagarmi per restare a casa».(M.Sar.)

