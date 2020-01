MILANO - Alle prese con un momento negativo, l'Olimpia cerca il riscatto nella sfida odierna (palla a due ore 20.45, diretta Eurosport Player), al Forum, contro il Panathinaikos. Grande attesa per il duello tra Rodriguez e Calathes, i due assi delle rispettive squadre. I greci sono una diretta concorrente per le Final Eight di Eurolega, uno degli obiettivi stagionali della società milanese: Siamo consci di quanto sia importante questa partita, e non lasceremo nulla di intentato per cercare di vincerla, le parole di coach Messina. Improbabile il rientro di Nedovic, ai box da fine dicembre. Ci sarà sicuramente l'ultimo arrivato Sykes. I precedenti non sorridono all'Olimpia che, in 19 confronti, ha vinto solo in sei occasioni. All'andata, ad Atene, vittoria dei biancorossi (79-78).

(F. Pon.)

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA