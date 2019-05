MILANO - Alessio Romagnoli resterà il capitano del Milan. Anche senza Champions (per il sesto anno consecutivo). Lo ha ribadito chiaramente. Prima al Premio Gentleman, ora sul proprio profilo Instagram: «Ci vediamo a luglio Ac Milan». Un messaggio d'amore al Diavolo nonostante la mancata qualificazione in Champions League: «Rimane l'amaro in bocca per un finale che poteva essere diverso - ha scritto Romagnoli -. Ogni stagione, ogni partita ti insegna qualcosa. Ripartiamo da questi 68 punti e da questo quinto posto per migliorarci il prossimo anno».

Un Milan che ha chiuso a +4 rispetto a un anno fa anche se nelle ultime dieci ha conquistato solo 17 punti contro i 24 dell'Atalanta terza in classifica (l'Inter ne ha presi 16). Una stagione certamente positiva con un quinto posto conquistato che vale per il Milan il miglior risultato dal 2013 a oggi, quando con Allegri in panchina, chiusero in terzo posizione. «La gara di Ferrara è stata lo specchio della nostra stagione - racconta Suso -. Gol, rimonte, distrazioni, illusioni, felicità, rimpianti e la gente a cantare per noi. Gli abbracci di fine partita non li dimenticherò mai. La Champions non l'abbiamo centrata, ma abbiamo dato l'anima».(L.Ucc.)

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

