MILANO - Al Bentegodi di Verona il Milan non perde da quasi 15 anni contro il Chievo. Esattamente dal 3 dicembre 2005. Era la squadra di Bepi di Pillon, il Milan di Ancelotti. Una sconfitta amara, subita in rimonta. Alla rete iniziale di Kaladze, rispondeva prima Pellissier (il capitano è ancora l'unico giocatore in attività) poi Tiribocchi. Una sconfitta che cambiò anche il campionato rossonero, al di là di Calciopoli.

Da allora però per il Diavolo solo vittorie (8) e tre pareggi per zero a zero tra il 2013 e il 2016. Un cammino sempre fortunato al Bentegodi che domani sera dovrà regalare altri tre punti e confermare il vantaggio in classifica della squadra di Gattuso a una settimana poi dal derby. Una partita, quello contro gli uomini di Di Carlo, molto più semplice rispetto al passato. Oggi la classifica dei gialloblù è difficile e la retrocessione è una seria realtà.

Anche per questa ragione Gattuso sta pensando di fare un po' di turnover, di far riposare chi è più stanco e oggi sta correndo un pò meno rispetto a prima. Giocherà Laxalt perché Rodriguez è squalificato, giocherà Biglia perchè Baka deve rifiatare come Calhanoglu (al suo posto Borini).

Ma Ringhio potrebbe far riposare anche Calabria, dar spazio a Conti che a Sky racconta le sue sensazioni: «Sono stato fuori tanto, vorrei giocare di più ma chi scende in campo al posto mio sta facendo alla grande. I risultati parlano chiaro. Il mister sa quello che ho passato, ci è passato anche lui, sa bene come gestirmi e quando farmi giocare. Firmerei per non giocare mai e per vedere il Milan tra le prime quattro a fine stagione». E se il Milan dovesse andare in Champions pronti a vederlo con i capelli rossoneri? «È una possibilità, li ho fatti biondi per l'Europa League conquistata con l'Atalanta».

Tra i giocatori bisognosi di rifiatare c'è anche Suso che da qualche tempo a questa parte non riesce a essere più decisivo. Ma Conti ha una spiegazione: «Jesus torna fino all'area di rigore tante volte, cosa che prima faceva meno, facendo questo lavoro magari perde un po' negli ultimi 20 metri ma se abbiamo questa difesa è anche merito suo».

