Milano accende il Natale

Greta PoscaNatale alla grande. Luminarie in 180 vie, l'abete in Duomo alto 25 metri, Christmas Village, piste di pattinaggio, il panettone più grande del mondo, mercatini. È Your Christmas il palinsesto di eventi del Comune reso possibile «grazie alla collaborazione di molti partner privati», come ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno presentando la manifestazione. Si parte il 28 novembre, quando 180 vie ovvero 36 chilometri si accenderanno per gli addobbi luminosi. Dall'Arco della Pace al Corvetto, da piazza Selinunte a corso Vercelli e Montenapoleone e ovviamente la cupola della Galleria. Poi è un conto alla rovescia: ogni giorno un evento o una inaugurazione.L'abete in piazza Duomo dalla Val di Sole (sponsor Unipol) sarà illuminato dal 5 dicembre con 35 mila punti led. In Duomo anche il Calendario dell'Avvento: un maxischermo ogni giorno dall'1 al 24 dicembre proietterà racconti sull'Attesa. Profluvio di alberi: in piazza San Babila (di Bulgari dal 1° dicembre), in Galleria (di Swarovski dal 4 dicembre). Disegnato sulla Torre Galfa dal 29 novembre, brillanti in Darsena (di Oppo) e a Citylife (Huawei). Piazza della Scala sarà illuminata di rosso grazie a Chanel, che allestisce anche un tram in giro per il centro. I villaggi: dal 1° dicembre il Christmas Village dei Giardini Montanelli con la pista di pattinaggio più grande del Nord Italia cui si aggiunge il Villaggio della Darsena, con tanto di Babbo Natale. Tante le piste di pattinaggio: in piazza XXV Aprile, in Gae Aulenti, in piazza Beltrami, ai Bagni Misteriosi. Naturalmente il panettone. Grazie a Confcommercio, degustazioni dal 13 al 16 dicembre ed evento da record in Galleria, dove Davide Comaschi tenterà di realizzare quello più grande del mondo.I mercatini di Natale intorno al Duomo dal 10 dicembre (65 bancarelle) e quello degli Oh Bej Oh Bej al Castello dal 6 al 9 dicembre (380 bancarelle). Che il Natale cominci.riproduzione riservata ®