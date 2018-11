Milano abbassa la velocità

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòLa città va sempre più a passo d'uomo grazie alle Zone 30. Saranno realizzate da Palazzo Marino (le prime entro il 2019) altre strade dove il limite massimo per auto e moto è appunto di 30 chilometri all'ora.Sono 10 quelle individuate all'interno della cerchia della 90/91 (da via Bellezza a piazza Napoli, a via Washington); 23, invece, sono le vie e i quartieri (da via Chiesa Rossa all'Ortica, al Gallaratese) identificate all'esterno della cerchia filoviaria dove si procederà a ritmo lento. Infine, si aggiungono sette quartieri (Bruzzano, Muggiano, Quarto Cagnino, Quinto Romano, Rubattino, Sant'Ambrogio e Torretta) proposti dai cittadini come località per possibili Zone 30, perlopiù vicino a parchi, scuole e piste ciclabili.L'obiettivo del Comune è quello di creare una metropoli sempre più a misura di pedoni e ciclisti, seguendo i suggerimenti dei Municipi, che chiedono di estendere le isole lente, e le associazioni ambientaliste che esaltano i vantaggi dei percorsi dal ritmo slow. Non si tratta solo di una questione legata alla sicurezza stradale, perché l'andatura soft è, secondo l'Amat, anche un metodo per combattere l'inquinamento. Lo smog, con l'arrivo della stagione più critica per la concentrazione delle polveri sottili, sta già dando filo da torcere da quasi un mese.L'elenco delle strade a velocità limitata è contenuto nel Pums (il piano urbano della mobilità sostenibile), che è ora argomento di discussione in Consiglio comunale e dovrebbe essere approvato settimana prossima. L'ok dell'aula al documento darebbe di fatto il via anche ai progetti delle nuove Zone 30, alcuni dei quali sono già pronti, mentre altri devono essere pensati dai tecnici. Palazzo Marino ha già stanziato tre milioni di euro per predisporre le prime aree a mobilità dolce. Ci vorrà però un anno e mezzo per vedere risultati evidenti, perché sono necessari lavori strutturali su carreggiate e marciapiedi. Le più recenti Zone 30 completate sono quelle in via Lazzaretto e in Tortona-Solari.riproduzione riservata ®