Milano a regola d'arte e di design. È primavera e Milano fiorisce di proposte artistiche. Arte, cultura, musica, design: fino alla fine di maggio proposte fino all'ultimo respiro.

In questi giorni Milano vive la Art Week, palinsesto di arte contemporanea che fa da sottofondo al Miart, la Fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea che dal 5 al 7 aprile si tiene al padiglione 3 di Fieramilanocity. Partecipano 185 gallerie da 18 Paesi. Opera emblematica è l'installazione A Friend ai Caselli daziari di Porta Venezia. Realizzata dall'artista ghanese Ibrahim Mahama per Fondazione Trussardi, direttore Massimiliano Gioni, ricopre con sacchi di juta i due palazzi e innesca una riflessione sul concetto soglia: pubblico/privato e dentro/fuori. Cresce l'attesa del Salone del Mobile (9-14 aprile), che promette dieci giorni caldi. Dall'università Statale alla zona di Brera, dai Navigli a via Tortona, oltre al classico Salone del Design in Fiera Rho Pero, è tutto un cantiere di preparazione per eventi a cielo aperto. Poi l'attenzione si sposterà a Leonardo da Vinci. Il 2 maggio ricorrono i 500 anni dalla morte e Milano lo ricorda degnamente, visto che qui visse per oltre 20 anni alla corte di Ludovico il Moro. Dall'arte alla musica, con Piano City: 480 concerti all'aperto dal 17 al 19 maggio (sperando nel bel tempo).

Architetti protagonisti dal 21 al 26 a maggio con la Milano Arch Week, settimana di eventi dedicata all'architettura. (P.Pas.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA