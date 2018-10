Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - 42,195 chilometri, da Porta Venezia fino a Porta Venezia, passando per i luoghi più iconici di Milano come il Duomo, San Siro, City Life, la Stazione centrale e la Scala. La Generali Milano Marathon è giunta alla sua 19esima edizione, e si correrà il prossimo 7 aprile con Under Armour nuovo sponsor tecnico (nella foto le maglie ufficiali). Un evento che l'anno scorso ha visto partecipare più di 7mila atleti e che quest'anno vuole non solo confermarsi, ma migliorarsi, come spiega Paolo Bellino, ad di Rcs: «Abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 10mila iscritti. Lo merita Milano, che è da sempre un città importante». Per la prima volta, la maratona sarà anticipata dalla Milano Running Festival (4-6 aprile): tre giorni di incontri e approfondimenti su tutto il mondo che ruota attorno alla corsa, per raccontarla, analizzarla e avvicinare alla maratona anche chi non la conosce. (E.D.F.)