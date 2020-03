Milano 3-0 in Estonia: corre verso la semifinale

MILANO - L'Allianz Powervolley è si avvicina ad ampie falcate alle semifinali della Cev Challenge Cup. La squadra di Roberto Piazza ha infatti vinto l'andata dei quarti in Estonia (0-3) contro il Saaremaa VC. Punteggi dei set: 21-25, 18-25 e 23-25. Il miglior realizzatore per Milano è stato Nimir con 17 punti, mentre sono stati 9 i palloni messi a terra da Okolic, che ha giocato al centro al posto di Kozamernik. Già oggi ci sarà il ritorno (ore 17), sempre in Estonia. Una doppia trasferta resasi necessaria a causa dell'emergenza coronavirus. «Dovremo concentrarci nella stessa maniera per portare a casa il risultato», ha detto lo schiacciatore Nemanja Petric. «È stato bello giocare in un palazzetto molto caldo». A Kuressaare il match con Milano è stata una festa. Che i palazzetti italiani, purtroppo, non potranno vivere per qualche settimana perché costretti alle porte chiuse.(M.Sar.)

