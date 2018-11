Milano21 si rinnova e sbarca a CityLife

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - La Milano21 Half Marathon si rinnova e cambia location. Domenica 25 si partirà alle ore 9,30 da piazza VI Febbraio, zona CityLife, che sarà, di fatto, il quartier generale dell'evento a partire da venerdì 23 quando, alle ore 15, si aprirà l'area Expo.La Milano21 avrà due percorsi: la mezza maratona e la 10 km. «Il circuito FollowYourPassion - ha detto Giampiero Schiavo, Presidente di MG Sport, la società che con Laguna Running organizza gli eventi FYP - ha preso il via lo scorso aprile a Chia. Per questa seconda edizione abbiamo migliorato il percorso, che quest'anno passa da tutti i luoghi simbolo della città, compresa piazza Duomo. CityLife Shopping District ospiterà anche spogliatoi, deposito borse e ristoro finale». Tra gli atleti confermata la presenza di Sara Galimberti nella 21 km e Daniele Meucci nella 10. Iscrizioni ancora aperte on line. (E.D.F.)