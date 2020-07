Milanesi, tornate a visitare i musei «perché sono luoghi sicuri». Il fervente invito è stato rivolto ai milanesi da Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale, presentando la quarta edizione di MuseoCity, che avrebbe dovuto svolgersi a marzo ma poi, causa pandemia, è slittata dal 31 luglio al 2 agosto.

Museo invisibile - con il dietro le quinte delle istituzioni - e Museo segreto - con opere solitamente non esposte - sono i temi di questa edizione. Durante la tre giorni, da venerdì a domenica, tutti i Musei civici resteranno eccezionalmente aperti, dalle 11 alle 18. Centinaia gli appuntamenti tra visite guidate, aperture straordinarie e iniziative speciali, tutte caratterizzate dal filo conduttore del tema Donne protagoniste, in accordo con il tema I talenti delle donne 2020. MuseoCity punta a mettere in luce non solo le doti di artiste, collezioniste, intellettuali, ma anche a valorizzare opere delle collezioni museali milanesi che raffigurano donne. Con l'edizione 2020 nasce anche Museo Diffuso, un'app scaricabile al link app museocity.it con tutte le informazioni sui musei partecipanti, sulle opere d'arte presenti sulle facciate degli edifici del XX secolo e su oltre 40 opere di Street Art in realtà aumentata concesse da Maua-Museo Arte Urbana Aumentata, per scoprire itinerari fuori dal centro e dai circuiti ordinari dell'arte.

Tra le iniziative speciali a Palazzo Reale la mostra di Roberto Cotroneo, la visita guidata alle mostre Franco Grignani; Carte de Visite. Un album fotografico di quartiere esposte al Mufoco, Museo di Fotografia Contemporanea; e Mario Cattaneo. Leggerezza di un tempo allestita in piazza Gramsci a Cinisello Balsamo. E ancora la proiezione nel giardino del Pac del film Heart of a dog di Laurie Anderson, grazie alla collaborazione con il Cinemobile Summer Tour della Cineteca di Milano.

Alla manifestazione hanno aderito 72 istituzioni, 28 in presenza, 26 solo in digitale, 17 in presenza e virtuali, che daranno vita a molte iniziative speciali, tra visite guidate, laboratori e una sezione dedicata al museo segreto, con la possibilità di vedere opere non esposte.

«I musei sono luoghi sicuri e riaprono le porte con consapevolezza, responsabilità e orgoglio» ha sottolineato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno. «La città sta tornando a respirare aria di cultura» ha ribadito l'assessore, esprimendo il desiderio che «l'edizione 2021 riprenda la collocazione in marzo, coerente con gli anni precedenti e che le piccole limitazioni e i sacrifici di questo periodo saranno del tutto superati». (G.Pos.)

