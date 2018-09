Milanesi servite quasi sempre di notte

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Il Milan di Rino Gattuso e l'Inter di Luciano Spalletti sperano di essere belle di notte, come Zibì Boniek ai tempi della Juventus di Giovanni Trapattoni e di una geniale definizione coniata da Gianni Agnelli. L'infornata di anticipi e posticipi (sino fine 2018) emessa dalla Lega di A ha infatti collocato i rossoneri, su 17 gare, per 9 volte alle 20.30, a cominciare da domenica 16 settembre a Cagliari e compreso il recupero di San Siro con il Genoa del 31 ottobre. In questa collocazione oraria, poi, il derby con l'Inter (domenica 21 ottobre), la sfida del Meazza con la Juventus (domenica 11 novembre) e l'ultimo match dell'anno solare e del girone d'andata, sempre tra le mura amiche contro la Spal, sabato 29 dicembre. In più il Milan disputerà il posticipo dell'infrasettimanale ad Empoli alle 21 di giovedì 27 settembre.Su 16 incontri, 10 tra le 20.30 (tra cui la trasferta dello Stadium con la Juve venerdì 7 dicembre, la sera di Sant'Ambrogio ed il match casalingo con il Napoli di Santo Stefano) e le 21 anche per i nerazzurri, che però per due volte sperimenteranno la nuova finestra del sabato alle 15, a partire dal 14 settembre a San Siro con il Parma.Da segnalare il supersabato 29 settembre con il derby Roma-Lazio alle 15 e Juventus-Napoli alle 18. L'ultima partita prima di Natale sarà Juventus-Roma, sabato 22 dicembre alle 20.30.