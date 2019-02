«Milanesi, fidatevi Area B ci salverà»

Assessore alla Mobilità Marco Granelli, lunedì prossimo Area B sarà attiva. È soddisfatto?

«Sarà un giorno importante perché con Area B Milano cambia aria e daremo una sferzata all'inquinamento. Non è un provvedimento punitivo, ma necessario contro lo smog».

Area B migliorerà davvero la qualità dell'aria?

«Ne sono convinto: grazie ad Area B ipotizziamo già per quest'anno il 14% in meno di emissioni atmosferiche da traffico, perché i mezzi più inquinanti da soli sono responsabili del 60% del pm10 prodotto da tutti i veicoli e del 70% dell'ossido di azoto. I dati sullo smog confermano un trend all'insegna del miglioramento, ma siamo lontani da una qualità dell'aria soddisfacente: infatti, i giorni di superamento dei livelli di pm10 nel 2018 sono stati 79, contro i 97 del 2017, ma ancora distanti dalla soglia massima dei 35 previsti dall'Europa a tutela della salute. Occorre dunque una svolta, con l'aiuto dei milanesi».

Che tipo di aiuto?

«Speriamo che i cittadini cambino le proprie le abitudini. Non devono essere soltanto i possessori dei diesel a lasciare l'auto in garage, ma tutti dovrebbero utilizzare di più i mezzi pubblici, visto che già nel 2018 c'è stato un aumento del 6% dei passeggeri; oppure scelgano veicoli meno inquinanti, usufruendo dei nostri incentivi».

Quali sono?

«Il Comune, oltre ai 7 milioni di contributi per artigiani, piccole imprese e taxi, dà una mano ai privati con un reddito Isee fino a 20mila euro. Settimana prossima sarà pubblicato un bando rivolto proprio ai privati: se rottamano il vecchio diesel possono ricevere un contributo fino a duemila euro per acquistare una macchina usata più ecologica, una bici pieghevole, uno scooter elettrico o un abbonamento annuale di Atm scontato del 70% per due anni, pagandolo così 99 euro».

Invita a usare i mezzi pubblici, ma il Comune aumenta il biglietto Atm. Una contraddizione?

«No, perché abbiamo lasciato invariati gran parte degli abbonamenti, come l'annuale che può essere rateizzato. Oggi gli abbonati sono il 70% di chi viaggia con i mezzi, quindi, a subire l'aumento sono i viaggiatori occasionali, come i turisti».

Teme disagi con Area B?

«Noi puntiamo sull'informazione. Infatti, manderemo via posta, senza far scattare la multa, una lettera di avviso a tutti i cittadini che sono entrati in Area B la prima volta sebbene non potessero farlo. Li inviteremo a iscriversi al portale e per dargli il tempo di adeguarsi concederemo 50 accessi da usufruire in un anno. Dopo il 50º passaggio arriverà la sanzione. Dal 2020, poi, i residenti e le imprese di Milano avranno 25 giorni all'anno di libera circolazione; tutti gli altri, invece, 5. Non vogliamo cogliere di sorpresa nessuno, però, i controllo ci saranno, con i vigili a punire chi circola in Area B».

Di certo un provvedimento impopolare.

«I milanesi capiranno le ragioni, perché sono preoccupati per la salute. E la battaglia contro lo smog è una priorità».

