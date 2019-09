Milanesi e tifosi al voto on line E la palla passa al Consiglio

La decisione sul progetto vincente «verrà presa nelle prossime settimane», dice l'ad Inter Alessandro Antonello. Tifosi e milanesi possono esprimere il proprio parere sui progetti al sito nuovostadiodimilano.com.

Intanto, la palla passa in Comune con le prime commissioni. E il 10 ottobre dovrebbe esserci la prima scadenza in Consiglio comunale per capire se verrà dato pubblico sostegno al progetto. Il sindaco Giuseppe Sala annuncia che non ha visto i progetti e non li vuole commentare prima che il Consiglio abbia fatto le sue verifiche: «Per me al momento è importante che ci sia la massima trasparenza da parte delle squadre». Una volta approvato dall'amministrazione, il progetto «ha una esecuzione massima di 36 mesi», assicura Antonello. L'investimento è di 1,2 miliardi, metà per l'impianto e metà per un distretto multifunzionale.

