«Milan, voglio serenità»

Luca UccelloMILANO - Gattuso forever. Tutti aggrappati al totem Ringhio. È lui l'uomo forte del Milan di oggi. Il migliaio di tifosi arrivati a Milanello, un anno fa erano 5 mila, hanno deciso di affidarsi a Rino, al suo essere rossonero. Il primo striscione è per lui («Avanti mister, avanti ragazzi. Uniti per il bene del Milan»), i primi cori anche come l'abbraccio con la Curva Sud che non ha mai abbondonato la squadra. «Io sento questa pressione addosso e mi piace, non mi fa paura: sono il primo tifoso, oltre che l'allenatore. Ci ho sempre messo la faccia e continuerò a farlo ma so che da solo posso fare ben poco...».Non nasconde di aver «passato cinquanta giorni non facili, ve lo assicuro, ve lo può confermare Mirabelli, lo chiamavo tutte le sere». Per fare bene «non ci manca nulla ma sarebbe importante trovare la tranquillità societaria». Da due giorni Rino è chiuso dentro il centro sportivo di Milanello completamente ristrutturato e senza più nessun riferimento al periodo d'oro di Silvio Berlusconi, Rino Gattuso non prepara un piano d'emergenza ma una stagione da vivere con orgoglio ma senza illudere nessuno. «In questo momento dobbiamo onorare questa club e mettercela tutta per farlo funzionare al meglio. Se mi hanno chiesto un obiettivo specifico? In questo momento hanno problemi più grandi cui pensare». Bisogna ripartire dai 64 punti dello scorso maggio «Quello è il passato, ora c'è da guardare avanti».Capitolo mercato. «Mirabelli e Fassone sanno che giocatori servono per rinforzare la squadra: un attaccante esterno, una mezzala con le stesse caratteristiche di Kessie e una prima punta» e «a oggi nessuno ha chiesto di andar via». Non fa salti di gioia per Halilovic e soprattutto boccia Simone Zaza: «con quelle caratteristiche ho già Cutrone».Sul mercato, dice il ds Mirabelli: «Dobbiamo restare con i piedi per terra. Ma nel momento in cui uscirà qualche attaccante dovrà arrivare qualche altro giocatore superiore a quelli che abbiamo e funzionale al nostro gioco. Per ogni rinforzo abbiamo dieci scelte. Spero di non dare a Rino l'11esima».riproduzione riservata ®