«Milan vivo, altro che morto e non sono preoccupato»

Luca Uccello

MILANO - «Il Milan è vivo, altro che morto». Gattuso rimanda il funerale di una squadra che vuole e può ancora lottare per l'Europa che conta. La classifica si è accorciata ma «non sono preoccupato. Contro l'Udinese è fondamentale, siamo costretti a vincerla ma va fatto con serenità».

Un Gattuso deciso a uscire dall'apparente stato di crisi, pronto a riprendersi quanto perduto in campo (prima con l'Inter e poi a Marassi con la Samp) senza cercare alibi. «Non li ho mai cercati. Orsato è uno che fischia poco, lascia molto correre. C'erano due episodi borderline, ma vanno accettati. Non possiamo attaccarci a queste cose, dobbiamo fare di più per vincere le partite». Un messaggio alla squadra che deve dare di più. Il patto per l'Europa non scritto c'è, esiste ed è stato fatto da tempo nello spogliatoio di Milanello. Non ieri e nemmeno l'altro ieri. Leonardo e Maldini conoscono, come Rino, i pregi e i difetti di questa squadra che, Champions permettendo, sarà cambiata ancora. «Si rema da sempre tutti dalla stessa parte, e non perché ho parlato con Leo e Paolo».

Lo dice con sincerità, la sua che in questi anni ha fatto la differenza. «Il rispetto e l'unione che c'è tra noi tre nessuno può metterla in dubbio. Io so cosa ci diciamo, il mio problema è solo il ritorno in Champions dopo tanti anni. Se davvero c'era qualcosa che non andava nel rapporto tra me e Leonardo, visti i nostri caratteri, si sarebbe saputo». Il passato? Ora non conta. «Ho detto una frase che per come è uscita non ridirei. Sono vero ma potevo starmene zitto per non creare i problemi degli ultimi giorni. Sul mio conto non penso nulla, si può parlare di tutti i singoli ma sopra tutti c'è il club. Non penso al mio ego, so cosa sto dando e cosa ricevo. Dicono che ho litigato con Leo perché è stato fuori Paquetà, che da settimane si diceva che era stanco. A me sembra di sognare: ma il nostro livello è così basso?».

Un mini sfogo causato probabilmente dalle ultime due sconfitte. Contro l'Udinese, tra la sconfitta con la Samp e sabato l'anticipo in casa della Juve, c'è la necessità assoluta dei tre punti. E per riuscirci «potremo fare qualcosa di diverso» ammette Gattuso. «Ma non è solo un problema di Piatek e non è vero che ormai gli hanno preso le misure, devo far sì che tutta la squadra sia più propositiva. Abbiamo il dovere di fare meglio».

