«Milan, vinci per Gattuso»

Luca Uccello

MILANO - «Andiamo in Champions per Gattuso, la merita più di noi». Il messaggio di Lucas Biglia, di un leader silenzioso che non nasconde che «quest'anno ci ha difeso sempre nei momenti critici, si è sempre preso la responsabilità lui. Ci ha sempre messo la faccia. Se c'è uno che merita di raggiungere quest'obiettivo più di noi, è lui».

Un obiettivo da conquistare vincendo domenica sera a Ferrara contro la Spal, incrociando le dita, sperando che Inter o Atalanta commettano un errore, uno di quelli che potrebbero permettere al Milan di arrivare quarto in classifica, nella ricca e necessaria Champions League. «È troppo importante - racconta l'argentino che vorrebbe rimanere ancora - non solo per la società, ma anche per noi per poter crescere e continuare a portare avanti un Milan che merita ancora di più. Sarebbe importante per il mister, per i giocatori, per la società, che è arrivata e ha dovuto mettere tante cose a posto. Sicuramente dobbiamo crescere, però ci darebbe il segnale che la strada intrapresa è quella giusta».

Un obiettivo per cui se raggiunto Biglia sarebbe disposto anche a fare un pellegrinaggio: «L'ho promesso. Questo è il momento più importante da quando sono qui».

Intanto l'ad Ivan Gazidis accompagnato dai legali rossoneri è volato a Nyon per un incontro interlocutorio con l'Uefa, mentre Leonardo e Maldini erano a Milanello, al fianco della squadra, almeno fino a domenica.

riproduzione riservata ®

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA