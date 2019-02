Milan, una marcia da Champions

MILANO - Direzione Champions League, magari senza passare dai pericolosi preliminari. L'Inter resta a 4 punti: l'obiettivo è superarla. Con la vittoria sull'Atalanta il Milan ha raggiunto quota sette risultati utili consecutivi.

La squadra di Gattuso non perde dal 22 dicembre scorso (sconfitta a San Siro contro la Fiorentina per 0-1). Poi quattro vittorie e tre pareggi (con due successi anche in Coppa Italia su Sampdoria e Napoli) che lo hanno proiettato al quarto posto in classifica.

Per l'agenzia di statistica Opta, i rossoneri nell'era dei tre punti a vittoria hanno sempre centrato le prime quattro posizioni quando hanno ottenuto almeno 42 punti dopo le prime 24 partite. E le prossime tre sulla carta sono tutte in discesa per Piatek e compagni. Venerdì sera arriva l'Empoli a San Siro, poi il Sassuolo ancora in casa prima di prendere il pullman e dirigersi a Chievo Verona. Nove punti possibili prima di presentarsi domenica 17 marzo per la prima alla Scala del calcio, per un derby fondamentale con lo stadio che sarà colorato prevalentemente di rossonero. Un'occasione da non perdere. (L.Ucc.)

