Milan, un tris per risorgere

Massimo SartiMILANO - Per raccontare il 3-2 scacciacrisi del Milan a San Siro sulla Sampdoria partiamo dalla fine. Dai 4' di recupero concessi dall'arbitro Maresca, che diventano 4'30. Con i blucerchiati che, nell'aggiunta, cercano di imbastire l'ultimo disperato attacco. Al triplice fischio Rino Gattuso si dirige imbufalito verso il quarto uomo Pasqua e protesta: «Chiedo scusa, non avevo capito dei 30 secondi in più. Non è stato un bel vedere. La tensione è normale dopo due sconfitte», afferma Ringhio. Una carica di adrenalina direttamente proporzionale con la paura di veder svanire il successo in extremis e con l'importanza di questi tre punti. Soprattutto per il morale, dopo gli stop con Inter e Betis. Ma anche per la classifica: con un altro successo mercoledì nel recupero con il Genoa, il Diavolo si porterebbe a ridosso della zona Champions, se non addirittura al quarto posto in caso di vittoria di stasera dell'Inter sulla Lazio all'Olimpico.«Avevo chiesto di vedere 23 cani rabbiosi. Abbiamo abbinato anche la qualità. Bellissima partita. La squadra mi è piaciuta per il gioco, ma anche per la mentalità. Se non ce l'hai, non ribalti il punteggio contro la Sampdoria», dice ancora Gattuso.Sorpassi e controsorpassi al Meazza, con i blucerchiati che subiscono 3 reti tutte in un colpo, dopo averne incassate appena 4 nelle precedenti 9 gare di campionato. Apre Cutrone di testa al 17', su cross di Suso, premiando la scelta del 4-4-2 da parte di Gattuso. «Tutti hanno aiutato la squadra. Con Higuain mi muovo bene, i suoi consigli sono oro», così il numero 63. Ma il Milan si perde dietro e la Samp ne approfitta con la sua qualità: al 21' diagonale nel sacco dell'ex Saponara, al 31' capolavoro al volo di sinistro di Quagliarella dopo tracciante proprio di Saponara.Quando i fantasmi cominciano a fare capolino su San Siro e su Gattuso, ci pensa al 36' Higuain, imbeccato da Cutrone, a freddare Audero dal cuore dell'area. Al 62' il gol decisivo è di Suso con un sinistro velenoso dei suoi, accentrandosi da destra. Allo spagnolo, non solo per questo, va la palma di migliore in campo.Non arrivano buone notizie, infine, su Caldara: «Ha un problema al gemello mediale, lo perderemo per un paio di mesi», rivela Gattuso. In vista del Genoa da verificare Bonaventura, Calhanoglu e Calabria, uscito malconcio nella ripresa.riproduzione riservata ®