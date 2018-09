Milan, un tigre nel motore

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Tanto Gonzalo Higuain, tantissimo Hakan Calhanoglu. Il Milan di San Siro, quello che ha strappato i tre punti alla Roma, nasce anche dal ritorno in campo dell'attaccante turco. Un'altra cosa rispetto a Borini, un altro passo. Nessuno si offenda. Anche se per meno di novanta minuti il numero dieci rossonero ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per Rino, per riuscire a rompere gli equilibri. Uno dei pochi a salvarsi, a fare per davvero la differenza (è più corretto), dalla campagna acquisti di Fassone e Mirabelli di appena un anno fa.Arrivato dalla Bundesliga con un po' di diffidenza da parte di tutti, Calhanoglu ha dimostrato soprattutto sul finire della passata stagione di avere grandi qualità di palleggio, di essere un giocatore che può cambiare le partite. Fino a quando le gambe gli hanno retto è stato così anche contro i giallorossi poi è entrato Castillejo, un altro che potrà probabilmente rendere difficile la vita alle difese avversarie. Otto reti e tredici assist complessivi (Europa League compresa) la passata stagione per Hakan con tanta voglia di fare meglio in questa, in un reparto dove c'è Higuain. Dopo aver risolto i problemi fisici e ancor prima quelli con la moglie (ha chiesto il divorzio) Calhanoglu sembra essere un altro.E qualche giorno fa, a Milan Tv, ha fissato il suo obiettivo: «Voglio fare più gol e più assist. So che posso fare ancora meglio...». Gattuso avrebbe fatto a meno della suo viaggio con la Turchia, avrebbe preferito tenerselo a Milanello e lavorare sull'intesa con Higuain. «Sono molto contento che sia qui con noi, sono sempre insieme a lui. Ora aspetto altre partite per giocare con lui, ho capito come si muove e in allenamento ci siamo conosciuti bene. E' importante». Una cosa p certa: la sua assenza (per squalifica)a Napoli si è fatta sentire. Per informazioni chiedere a Rino Gattuso.Intanto dopo la sosta dedicata alle Nazionali, il Diavolo è atteso da un settembre intenso: su cinque sfide, tra campionato ed Europa League, ben quattro saranno in trasferta. Un primo assaggio di una stagione che il Milan vuole tornare a vivere da protagonista.riproduzione riservata ®