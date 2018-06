Milan, un salvagente per Li

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Prima Stephan Ross (proprietario dei Miami Dolphins), poi John Fisher (impegnato nel calcio con San Jose Earthquakes e gli scozzesi del Celtic Fc) ora un misterioso malese con Jorge Mendes come mediatore dell'affare (com'era già avvenuto al Valencia con Peter Lim). L'unica cosa certa è che l'attuale proprietà cinese introdurrà nuovo denaro fresco nelle casse rossonere nel rispetto degli accordi presi con il fondo americano Elliott: una trentina di milioni che saranno bonificati nelle casse di Casa Milan con data 28 giugno.Domani , nel corso del Consiglio d'amministrazione, Marco Fassone potrebbe dare nuove informazioni sul possibile socio di minoranza che entro il 30 giugno farà il suo ingresso in società per poi nel giro di un anno diventare il nuovo proprietario rossonero. Si respira ottimismo anche se non verrà fatto ancora nessun nome. Tra gli altri temi trattati anche la chiusura del bilancio, la questione stadio e altre comunicazioni dell'amministratore delegato rossonere riguardanti anche l'appuntamento di martedì prossimo a Nyon.Fassone in quella occasione sarà accompagnato dal professor Umberto Lago (uno dei padri fondatori del Fair Play Finanziario) e dall'avvocato Roberto Cappelli che ha curato in prima persona la memoria difensiva del club di via Aldo Rossi che utilizzerà certamente la carta dell'ingresso del nuovo socio anche davanti alla Camera giudicante dell'Uefa. Un processo non solo per le violazioni al fair play finanziario nei tre anni precedenti all'ingresso della proprietà cinese, ma anche per la mancanza di certezze sulla solidità patrimoniale di mister Li. Sospetti che il nuovo socio dovrebbe allontanare con la speranza che il pericolo esclusione dalla prossima Europa League non venga presa in considerazione. Se così non sarà le carte rossonere saranno girate immediatamente al Tas di Losanna, dove una seconda udienza è prevista per la fine del mese.