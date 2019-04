Milan, Totti sceglie Gattuso Ringhio verso la Roma

Luca Uccello

MILANO - Era una signora difesa quella del Milan prima del derby. Poi è successo di tutto. Donnarumma & company ne hanno incassati tre dall'Inter, uno regalato alla Sampdoria (vero Gigio?) uno dall'Udinese e due dalla Juventus per sette reti subite, per tre sconfitte e un solo pareggio nelle ultime quattro giornate.

Male, anzi malissimo. Prima della caduta nella stracittadina la squadra di Gattuso sembrava un muro insormontabile: Gigio perfetto, Romagnoli autoritario, Musacchio statuario, Calabria e Rodriguez due intoccabili. Ora è cambiato tutto e Rino per non perdere la Champions League e la panchina (sarebbe pronta la Roma, per Francesco Totti Ringhio sarebbe la prima scelta in vista della prossima stagione) è pronto a cambiare ancora, affidarsi a chi ora non sta giocando. Fuori Musacchio apparso in difficoltà dentro, finalmente, Caldara che il campo in questa stagione l'ha visto poco e niente.

Per lui solo novanta minuti a San Siro contro il Dudelange in Europa League, nessuno in campionato dove ha collezionato nove panchine, di cui cinque da un mese a questa parte. Ora Mattia aspetta solo che Gattuso gli conceda la possibilità di tornare a fare quello che sa fare meglio, difendere e quando gli riesce anche segnare qualche gol bello e importante. Con trenta reti subite fin qui il Milan di oggi ha già fatto meglio di quello di un anno fa (36) e pure dei precedenti compreso quello 2012-13, squadra che sarebbe arrivata poi a fine campionato al terzo posto.

Per ritrovare una difesa migliore di quella di Gattuso bisogna andare indietro col tempo, stagione 2011-12 con appena 26 reti subiti dopo 31 turni di campionato. E la difesa è l'indice principale di dove può arrivare questo Milan a fine campionato. Guardando anche gli altri campionati europei, analizzando il nuovo anno il Milan ne ha incassati 10 come Arsenal e Bayern Monaco e il Napoli di Ancelotti. Ma c'è naturalmente chi ha fatto decisamente meglio come Manchester City (5), Psg (8) ma anche Juventus (9). Insomma si può fare di meglio.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA