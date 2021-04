MILAN, TIFOSI POSSIBILISTI

Luca Uccello

Che confusione. I tifosi del Milan sono divisi tra l'addio alla Serie A per giocare la Superleague e chi vuole che le cose restino così come sono. C'è chi è favorevole e scrive che è meglio giocare Milan-Real Madrid che con Crotone o Spezia. C'è chi invece scrive sempre sui social che Il Milan ha fatto tanta fatica per tornare in Champions e poi non la facciamo? Ce ne andiamo a giocare da un'altra parte. C'è anche chi vorrebbe sapere dalla società rossonera la sua versione ufficiale e chi ricorda che la Lega per pochi eletti era già un progetto di Silvio Berlusconi. Ma al di là di quello che può pensare il tifoso rossonero in generale è convinto che il Milan resta il Milan tanto in Superlega quanto nel campionato di Paperopoli. Si sostiene e si difende sempre, non riuscirete a farne a meno, e lo sapete.

A favore di questa nuova competizione è Massimo Oddo. Intervenuto a Milan Tv, l'ex difensore rossonero ha appoggiato la scelta del club di via Aldo Rossi: Questa mossa per quanto mi riguarda è azzeccata, il calcio deve diventare sostenibile e non lo è più. Otto, nove anni fa presi la mia tesina di quando presi il diploma di direttore sportivo; scrissi che a capo di tutto serve un'istituzione come la Uefa, altrimenti diventa una dittatura. Ci vuole un'entità al di sopra di tutto che dirige. Non resta che aspettare per avere le idee un po' più chiare.

Martedì 20 Aprile 2021

