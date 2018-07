Milan, Scaroni presidente

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Oggi Paolo Scaroni, già membro del Consiglio d'Amministrazione potrebbe diventare il presidente rossonero, succedere di fatto a Yonghong Li. Sarebbe lui il prescelto da Paul Singer per guidare il club e non il figlio Gordon che non dovrebbe entrare nemmeno a far parte del Cda rossonero. Una non presenza che non gli impedirebbe di presentarsi poi a Nyon per il dibattito al Tas per cercare di riammettere il Milan in Europa League.Poi c'è il ruolo di amministratore delegato. Non sarà più Marco Fassone tornato da Londra dopo aver incontrato i vertici di Elliott. Un faccia a faccia che ha confermato che l'attuale ad rossonero lascerà il suo ruolo probabilmente a inizio campionato. Fino a quella data opererà con meno poteri. Al suo posto non c'è in corsa solo Umberto Gandini, che tornerebbe immediatamente a Casa Milan. Al fondo americano non dispiacerebbe avere una figura internazionale, un manager capace e con esperienza. Un progetto a lunga scadenza, che escluderebbe tutti i gruppi fin qui interessati alla maggioranza del club. Dalla famiglia Rikkets a Stephan Ross non dimenticando Rocco Commisso che sembra non credere che Elliott possa riportare il Milan nel pantheon dei top club europei.E il direttore operativo dei NY Cosmos, Erik Stover, di cui è proprietario Commisso, ha attaccato il fondo americano: «C'è qualche tifoso del Milan che crede a una sola parola?». Di certo Paul Singer sembra aver contatto Riccardo Silva per convincerlo a subentrare nel club, di cui lui è tifoso, con una quota di minoranza compresa tra il 5 e il 20%.È escluso invece, come ha riportato il Financial Times, che Silva possa pensare ad acquisire la maggioranza del club. Secondo MF-Milano Finanza l'idea di Silva di entrare nel club rossonero ha iniziato a prendere forma qualche mese fa. L'imprenditore, che abita a Miami e che per affari fa la spola tra la città della Florida e Londra, conosce da tempo la famiglia Singer cui fa capo il fondo Elliott. Ed è pronto a mettere la sua esperienza nella gestione del Milan. Sembra allontanarsi ancora una volta l'ingresso di Paolo Maldini che vorrebbe, come ai tempi di Galliani (ricordate?), un ruolo decisionale. Vedremo.riproduzione riservata ®