Milan, scambio in vista: in arrivo Bernardeschi Romagnoli addio

Luca Uccello

Rafael Leao c'è, Mario Mandzukic e Brahim Diaz pure. Ma il Milan non guarda solo alla sfida del Tardini con il Parma (sabato alle 18), deve già pensare al futuro prossimo. Una squadra che può perdere Donnarumma ma non Zlatan Ibrahimovic. Ma non solo. Può andarsene anche Hakan Calhanoglu, potrebbe andare alla Juventus. Un affare a parametro.

E con la Vecchia Signora Casa Milan potrebbe mettere in piedi un'altra operazione dopo quelle non fortunatissime con Caldara, Bonucci e Higuain. A Torino, per un gioco di plusvalenze, potrebbe andare a finire Alessio Romagnoli, che come Donnarumma, ha lo stesso problema: Mino Raiola. L'agente del capitano rossonero spara alto per rinnovare.

Troppo alto l'ingaggio richiesto per quanto fatto vedere in questi suoi quattro anni di rossonero. E allora, prima di arrivare a scadenza (il contratto del numero 13 rossonero scade il 30 giugno 2022), il Milan e anche la Juve stanno pensando a uno scambio vantaggioso per i loro bilanci: Romagnoli a Torino e Bernardeschi a Milano.

Uno scambio vantaggioso per Pirlo (o chi ci sarà al suo posto) come per Pioli che troverebbe finalmente un titolare in un ruolo dove in questa stagione si sono alternati tre giocatori senza troppa fortuna. È toccato Castillejo, a Brahim Diaz e spesso a Saelemaekers. Il primo potrebbe finire sul mercato, il secondo difficilmente potrebbe essere riscattato, mentre il giovane belga si giocherebbe il posto con un giocatore che piace ancora tanto al ct Roberto Mancini pur non avendo mai sfondato con la maglia della Juventus.

Insomma, per la ricostruzione bianconera Paratici guarda al Milan, per coprire un buco nel 4-3-3 rossonero Paolo Maldini è pronto a giocarsi un'altra scommessa. Un affare che aiuterebbe soprattutto a sistemare i bilanci con due giocatori che non possono essere valutati meno di 30-35 milioni.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA